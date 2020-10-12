Историк Соколов признал свою вину

14:12, 12 октября 2020, ПАИ

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признал свою вину в суде, сообщает ТАСС.

«Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном», – сказал он 12 октября в Санкт-Петербургском суде. Историк добавил, что признает вину и в хранении оружия и боеприпасов.

В июне Соколов отказывался признавать вину в убийстве студентки.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил свою подругу Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его.

9 ноября Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве. В рюкзаке у мужчины нашли две отчлененные женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства – другие останки девушки. Он рассказал следователям, что встречался с девушкой, они сильно поругались, и в состоянии аффекта он убил свою возлюбленную. После того как осознал, что произошло, решил избавиться от тела, выкинув его части в Мойку.

18 марта расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова было завершено. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы историк признан вменяемым.