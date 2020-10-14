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Общество

Детский творческий кластер сформируют вокруг «Таблетки» в Пскове

«Таблетка» в парке культуры и отдыха. Фото ПАИ

В Пскове после реконструкции «Таблетки» под театр планируется сформировать детский творческий кластер. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом в рамках рабочего визита в Псковскую область министра культуры РФ Ольги Любимовой рассказала руководитель регионального комитета по культуре Жанна Малышева.

Жанна Малышева отметила, что на земельном участке рядом с «Таблеткой» в рамках нацпроекта «Культура» планируется построить Центр культурного развития. По ее словам, на строительство объекта предусмотрено около 150 млн рублей. Также она отметила, что на участке рядом с «Таблеткой» может появиться детский парк.

«Если у нас все получится, то при «Таблетке» будет сформирован кластер детского и творческого направлений», – подчеркнула Жанна Малышева.

Руководитель профильного комитета отметила, что проектирование объекта и получение заключения госэкспертизы завершится до конца текущего года.

Здание танцевальной площадки с земельным участком на Октябрьском проспекте, 34 в Пскове («Таблетка») передано в государственную собственность Псковской области. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на внеочередной 42-й сессии гордумы шестого созыва 28 сентября.

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