Яммскую школу перевели на дистанционный режим

14:57, 14 октября 2020, ПАИ

По предписанию Роспотребнадзора с 13 октября на дистанционный режим переведена Яммская среднеобразовательная школа Гдовского района. О этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. В этом учебном году в школе обучаются 192 ребенка.

Ученики Яммской школы 12 октября не пошли на занятия из-за заболевшего коронавирусом директора школы Александра Сосницкого. Заболевание подтвердилось и у его супруги, которая работает учителем.

Это уже второй случай, когда из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки школу переводят на дистанционный режим работы. Ранее такие меры были приняты в Павской школа Порховского района, в которой обучаются 80 учеников. На сегодняшний день школа вернулась к очному режиму обучения.

С 1 сентября нарастающим итогом у 67 школьников был подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. В настоящий момент 16 классов в 12 школах региона находятся на дистанционном обучении.