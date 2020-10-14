Дмитрий Месхиев: Сегодня была поставлена точка в объединении театров Пскова и Петербурга

17:15, 14 октября 2020, ПАИ

Министр культуры России Ольга Любимова, находясь 14 октября с визитом в Пскове, поддержала объединение Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Национального драматического театра России (Александринского театра). Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев прокомментировал итоги встречи с министром культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Сегодня была поставлена точка по поводу соединения Псковского театра с Национальным театром России (Александринским театром). Мы получили полное одобрение и руководства региона, и министра культуры. У нас есть бюджет, и сейчас за ближайшие 2,5 месяца – до 1 января 2021 года – мы должны подготовить и подписать все документы и уже с 1 января стать частью Национального театра России», – сказал Дмитрий Месхиев.

На встрече с министром художественные руководители двух театров – Псковского театра драмы и Александринского – озвучили совместные планы на будущее. «Мы уже приступили к обсуждению самого главного – творческих вопросов, – подчеркнул Дмитрий Месхиев. – Финансово-хозяйственные вопросы, они все равно вторичны. Первичен театр, первично искусство. Главное для нас – развивать театр: получить возможность приглашать режиссеров более высокого уровня, создавать больше декораций и даже больше спектаклей».

К примеру, худрук театра озвучил идею создания бэби-театра внутри Псковского академического театра драмы со своим маленьким залом, с постоянным репертуаром.

«Планов много, и я надеюсь, с января 2021 года мы приступим к их воплощению», – резюмировал он.

Напомним, министр культуры России Ольга Любимова находится с рабочим визитом в Псковской области по приглашению губернатора Михаила Ведерникова.