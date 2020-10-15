Михаил Ведерников: Объединение с Александринским театром даст Псковскому театру возможность выйти на новый уровень

00:07, 16 октября 2020, ПАИ

О перспективах сотрудничества Александринского и Псковского театров рассказал в своем Instagram-аккаунте глава региона.

«Обсудили планы по передаче Псковского театра на федеральный уровень и включению его в состав Национального театра России. Еще раз обговорили все «за» и «против». Объединение с Александринским театром даст Псковскому театру возможность выйти на новый уровень и решать многие вопросы, прежде всего - финансовые», - сообщил Михаил Ведерников.

При этом губернатор отметил, что необходимо сохранить автономию Псковского театра.

«Здесь свои уникальные традиции, самобытность, культура, за которые театр так любят зрители. Обязательно сохраним и наши театральные проекты – Пушкинский фестиваль и фестиваль «Другое искусство», - поделился Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор Псковской области сообщил, что администрация области продолжит их поддерживать мероприятия и выполнять все ранее взятые на себя обязательства по поддержке театра.

Ранее ПАИ сообщало, что министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом, а также об объединении Александринки с Псковским театром драмы.