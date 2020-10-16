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Общество

Скончался археолог Анатолий Кирпичников

Фото: ПАИ

На 92-м году жизни скончался российский археолог, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Анатолий Кирпичников, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 года в Ленинграде. В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре археологии. В Ленинградском отделении Института археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН) - с 1955 года. Кирпичников был членом президиума центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председателем президиума Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств (с 1992 года), действительным членом Нью-Йоркской академии наук (с 1995 года), почетным членом Общества древностей Финляндии (с 2011 года). В 1991 году он был удостоен звания заслуженного деятеля науки России. Анатолий Кирпичников написал более 650 научных работ.

Одно из последних своих интервью Анатолий Кирпичников дал Псковскому агентству информации.

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