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Общество

Мы должны сформировать новую культуру поведения в местах скопления людей – Михаил Ведерников

Фото: ПАИ.

«Нам нужно сформировать новую культуру поведения в местах скопления людей – и это абсолютная необходимость», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем  видеообращении к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Глава региона напомнил слова главного санитарного врача страны Анны Поповой о том, что общественный транспорт – это основное место распространения инфекции.

По словам Михаила Ведерникова, именно по этой причине с 17 октября в Псковской области вводится запрет на оказание транспортных услуг пассажирам без масок.

«У каждого из вас есть полное право требовать от любого пассажира использовать маски, а в случае отказа – вызывать полицию для составления протокола», – отметил губернатор.

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Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Псковские врачи вернулись к режиму работы как на пике противодействия коронавирусу Студенты педагогических специальностей ПсковГУ заменят учителей из группы риска Мы должны сформировать новую культуру поведения в местах скопления людей – Михаил Ведерников Михаил Ведерников призвал псковичей приложить максимум усилий в профилактике коронавируса 4376 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Названы способы защиты от коронавируса зимой За сутки 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от COVID-19
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