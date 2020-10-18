Мы должны сформировать новую культуру поведения в местах скопления людей – Михаил Ведерников

11:00, 18 октября 2020, ПАИ

«Нам нужно сформировать новую культуру поведения в местах скопления людей – и это абсолютная необходимость», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Глава региона напомнил слова главного санитарного врача страны Анны Поповой о том, что общественный транспорт – это основное место распространения инфекции.

По словам Михаила Ведерникова, именно по этой причине с 17 октября в Псковской области вводится запрет на оказание транспортных услуг пассажирам без масок.

«У каждого из вас есть полное право требовать от любого пассажира использовать маски, а в случае отказа – вызывать полицию для составления протокола», – отметил губернатор.