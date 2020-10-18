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Общество

Псковские врачи вернулись к режиму работы как на пике противодействия коронавирусу

Псковские врачи вернулись к режиму работы как на пике противодействия коронавирусу весной и летом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Глава региона обратил внимание псковичей на то, что псковский корпус инфекционной больницы загружен на 100%, а великолукский – более чем наполовину.

«Врачи уже сейчас работают круглыми сутками, они вернулись в тот режим, который был на пике противодействия коронавирусу весной и летом», – отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, регион вплотную подошел к той границе, за которой Псковскую городскую больницу снова нужно будет перепрофилировать в COVID-центр.

«Медикам очень непросто. Помогите им своим ответственным отношением ко всем правилам и рекомендациям», – призвал глава региона.

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