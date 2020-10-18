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Общество

Усадьбу Родзянко могут включить в проект «Возрождение исторических усадеб»

Усадьбу Родзянко могут включить в проект «Возрождение исторических усадеб». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Я попросил Ольгу Борисовну [Любимову-министра кулльтуры. - ПАИ] включить нашу заявку в проект «Возрождение исторических усадеб» проектной программы «Культурная инициатива». Это, пожалуй, последняя крупная федеральная программа, в которой Псковская область пока не была представлена», – отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, на разработку проектной документации понадобится 2,5 миллиона рублей, а на проведение самих работ – более 26 миллионов рублей.

«Если проект будет реализован успешно, мы будем подавать новые заявки. В Псковской области большое количество усадеб, которые нуждаются в восстановлении, и которые объективно могут стать точками притяжения для туристов и центрами общественной жизни районов», – подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что усадьба Родзянко – это уникальный памятник архитектуры периода эклектики, сочетающий одновременно элементы средневековых замков и конструктивные решения интерьеров конца XIX века.

«Его реконструкцию мы неоднократно обсуждали на встречах с жителями Усвятского района, и он может стать важным символическим подарком посёлку к его 1000-летию», – заметил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что визит министра культуры Ольги Любимовой, который прошел 14 октября, был продуктивным и «его результаты ещё не один год будут радовать жителей Псковской области».

«В том числе, это стало возможным благодаря тому, что регион вошёл в тройку регионов-лидеров по реализации мероприятий нацпроекта «Культура». Для федеральных руководителей это очень важный показатель, поэтому рассчитываю, что наши инициативы будут поддержаны», – заключил глава региона.

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