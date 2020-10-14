Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах

11:54, 14 октября 2020, ПАИ

Ускорить рассмотрение заявки на проектирование и реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах пообещала министр культуры России Ольга Любимова в рамках рабочего визита в Псковскую область. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, министр культуры прибыла с рабочим визитом в регион по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В рамках посещения Варлаамовской башни Псковского кремля Ольга Любимова ознакомилась со стендами, на которых представлена информация о состоянии усадьбы Родзянко и планах по ее восстановлению.

Руководитель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик сообщил, что в 2021 году Усвяты отметят 1000-летие. Он подчеркнул, что к юбилею было бы логично реконструировать усадьбу Родзянко.

Вадим Нэдик также отметил, что на разработку проектной документации и ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника необходимо 28,5 млн рублей. Однако соответствующая заявка Псковской области на финансирование из федерального бюджета все еще не рассмотрена. В связи с этим Вадим Нэдик попросил министра ускорить рассмотрение заявки на проектирование и реконструкцию объекта. Ольга Любимова пообещала посодействовать в ускорении рассмотрения данной заявки.