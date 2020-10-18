За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства

12:41, 18 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 18 октября.

Михаил Ведерников отметил, что дорожная отрасль Псковской области динамично развивается. Он напомнил, что только в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок 172 километра дорог.

«Каждый житель области уже видит, как меняется дорожная инфраструктура Псковской области, как много работ уже сделано», – заметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что за каждым отремонтированным километром дороги – напряженный труд людей, от которого зависит бесперебойное сообщение между городами и поселками.

«В нашем дорожном хозяйстве трудится около 3 тысяч человек. Сегодня мы говорим им искренние слова благодарности за каждую ровную дорогу, тротуар и восстановленный мост», – отметил Михаил Ведерников и поблагодарил псковских дорожников за ответственность, трудолюбие и профессионализм.