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Общество

За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 18 октября.

Михаил Ведерников отметил, что дорожная отрасль Псковской области динамично развивается. Он напомнил, что только в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок 172 километра дорог.

«Каждый житель области уже видит, как меняется дорожная инфраструктура Псковской области, как много работ уже сделано», – заметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что за каждым отремонтированным километром дороги – напряженный труд людей, от которого зависит бесперебойное сообщение между городами и поселками.

«В нашем дорожном хозяйстве трудится около 3 тысяч человек. Сегодня мы говорим им искренние слова благодарности за каждую ровную дорогу, тротуар и восстановленный мост», – отметил Михаил Ведерников и поблагодарил псковских дорожников за ответственность, трудолюбие и профессионализм. 

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