Более 304 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
304 284 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 53,8 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 544 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 399 334 человека, 1 070 576 пациентов выздоровело, 24 187 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 6 524 случая заражения коронавирусом, 4 376 человек выздоровело, 67 – умерло.