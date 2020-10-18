Пассажира без маски задержали сегодня в Пскове

18:44, 18 октября 2020, ПАИ

Руководство Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками полиции вновь проверили соблюдение требований, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве.

Участники рейда проинспектировали несколько автобусов на различных маршрутах. Выяснилось, что большинство псковичей соблюдают масочный режим.

Лишь один пассажир оказался без маски. Был составлен протокол об административном правонарушении.

«Призываю граждан быть ответственными, носить маски не на подбородке или в кармане, а на лице, и не только в автобусе, но и в других общественных местах, где это предписано указом губернатора», - отметил председатель комитета Борис Елкин по окончании рейда.

Ведомство также напоминает, что с 19 октября на период осенних каникул на две недели приостанавливается действие проездных билетов для школьников Пскова. В связи с этим в следующем месяце продажа ученических проездных будет осуществляться со скидкой в 50%. Для учащихся районных школ, проживающих в Пскове, проездной будет действителен при предъявлении справки из школы.

Ранее ПАИ сообщало о рейдах по контролю соблюдения требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также рассказывало о том, что школьники Пскова отправятся на досрочные каникулы.