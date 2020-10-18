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Общество

Пассажира без маски задержали сегодня в Пскове

Фото Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

 

Руководство Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками полиции вновь проверили соблюдение требований, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве.

Участники рейда проинспектировали несколько автобусов на различных маршрутах. Выяснилось, что большинство псковичей соблюдают масочный режим.

 

Фото Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

 

Лишь один пассажир оказался без маски. Был составлен протокол об административном правонарушении.

«Призываю граждан быть ответственными, носить маски не на подбородке или в кармане, а на лице, и не только в автобусе, но и в других общественных местах, где это предписано указом губернатора», - отметил председатель комитета Борис Елкин по окончании рейда.

 

Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

 

Ведомство также напоминает, что с 19 октября на период осенних каникул на две недели приостанавливается действие проездных билетов для школьников Пскова. В связи с этим в следующем месяце продажа ученических проездных будет осуществляться со скидкой в 50%. Для учащихся районных школ, проживающих в Пскове, проездной будет действителен при предъявлении справки из школы.

Ранее ПАИ сообщало о рейдах по контролю соблюдения требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также рассказывало о том, что школьники Пскова отправятся на досрочные каникулы.

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