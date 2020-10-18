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Общество

Минпросвещения РФ не планирует вводить жесткий карантин в школах

Фото с сайта pixabay.com.

 

Образовательный процесс сохраняется на территории всей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», - сообщил министр.

Сергей Кравцов рассказал, что примерно 0,31% российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, 0,22% - из-за ОРВИ и гриппа.

Количество школ, закрытых на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, колеблется на показателе немногим более 100-110 школ.

«Ситуация контролируемая», - резюмировал министр и добавил, что в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппа в стране закрыты 88 школ.

Ранее ПАИ сообщало, что у 20% переболевших COVID-19 снижается количество антител, а также рассказывало о новых ограничениях по коронавирусу в Псковской области и о том, что школьники Пскова отправятся на досрочные каникулы.

 

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