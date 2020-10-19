Выставка документов «Без срока давности» откроется в Дновском музее 22 октября

14:21, 19 октября 2020, ПАИ

В Дновском музейно-выставочном центре с 22 октября начнет работать передвижная выставка «Без срока давности» Государственного архива Псковской области, сообщает газета «Дновец».

На выставке будут представлены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Посетители ознакомятся с документами, многие из которых представлены впервые. В них рассказывается о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, об условиях жизни в оккупации, принудительных работах и угоне мирного населения в Германию.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России в год памяти и славы.

Выставку можно посетить с 22 октября по 20 ноября, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

27 июня Государственный архив Псковской области выпустил сборник архивных материалов «Без срока давности» о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвященный 75-летию Победы и проекту «Без срока давности». Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.