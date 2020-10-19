1
21:49
И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к великолучанам в связи с распространением коронавирусной инфекции
20:52
Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий
20:00
Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников
19:29
Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи реализовываются в Куньинском районе
19:00
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
18:41
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
18:17
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
Еще новости
Общество

Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников

Телеведущая Елена Малышева в программе «Здоровье» на Первом канале назвала причину плохого самочувствия учеников школы № 7 Великих Лук во время торжественной линейки. По её мнению, детям могло стать плохо из-за того, что они не позавтракали.

Елена Малышева вместе с детским кардиологом Ириной Леонтьевой ознакомились с показаниями пострадавших школьников. Каждый из них перечислил похожие симптомы перед потерей сознания.

Затем два профессора выслушали заключение СУ СК России по Псковской области и связались с главным врачом Великолукской детской городской больницы Татьяной Меньковой.

Проанализировав всю полученную информацию, Ирина Леонтьева пришла к выводу, что причиной плохого состояния подростков могли стать вегетативные нарушения. «Это так называемые вазовагальные обмороки. Первая линия диагностики в данном случае – проверить уровень сахара», – отметила она.

В свою очередь, Елена Малышева предположила, что школьники не позавтракали утром и у них мог случиться гипогликемический обморок от сниженного сахара.

5 октября в Великих Луках во время линейки стало плохо 13 школьникам. Ближе к вечеру в больницу поступил ещё один ученик школы.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ЧП в школе №7 в Великих Луках
Из-за коронавируса псковские школы получат рекомендации по проведению массовых мероприятий Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области Михаил Ведерников: Коронавирус не имеет никакого отношения к госпитализации детей из школы №7 Великих Лук Следователи сообщили полную информацию об инциденте со школьниками в Великих Луках Госпитализированных в Великих Луках школьников выписали из больницы Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за госпитализации великолукских школьников Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту госпитализации великолукских школьников Результаты анализов великолукских школьников станут известны 9 октября Роспотребнадзор проверяет великолукскую школу после инцидента с учениками
Посмотреть все материалы сюжета >>>

И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к великолучанам в связи с распространением коронавирусной инфекции
19 октября 2020
И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к великолучанам в связи с распространением коронавирусной инфекции
Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий
19 октября 2020
Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий
Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников
19 октября 2020
Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников 1
Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи реализовываются в Куньинском районе
19 октября 2020
Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи реализовываются в Куньинском районе
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
19 октября 2020
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
19 октября 2020
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
19 октября 2020
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
19 октября 2020
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова

Идет загрузка...