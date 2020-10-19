Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников

20:00, 19 октября 2020, ПАИ

Телеведущая Елена Малышева в программе «Здоровье» на Первом канале назвала причину плохого самочувствия учеников школы № 7 Великих Лук во время торжественной линейки. По её мнению, детям могло стать плохо из-за того, что они не позавтракали.

Елена Малышева вместе с детским кардиологом Ириной Леонтьевой ознакомились с показаниями пострадавших школьников. Каждый из них перечислил похожие симптомы перед потерей сознания.

Затем два профессора выслушали заключение СУ СК России по Псковской области и связались с главным врачом Великолукской детской городской больницы Татьяной Меньковой.

Проанализировав всю полученную информацию, Ирина Леонтьева пришла к выводу, что причиной плохого состояния подростков могли стать вегетативные нарушения. «Это так называемые вазовагальные обмороки. Первая линия диагностики в данном случае – проверить уровень сахара», – отметила она.

В свою очередь, Елена Малышева предположила, что школьники не позавтракали утром и у них мог случиться гипогликемический обморок от сниженного сахара.

5 октября в Великих Луках во время линейки стало плохо 13 школьникам. Ближе к вечеру в больницу поступил ещё один ученик школы.