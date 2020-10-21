Монеточка рассказала Юрию Дудю о вдохновившей ее исполнительнице из Псковской области

14:33, 21 октября 2020, ПАИ

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) в интервью журналисту, блогеру Юрию Дудю рассказала, что написать песню «Кумушки» из альбома «Раскраски для взрослых» (2018 год) ее вдохновила запись голоса исполнительницы русского фольклора Ольги Сергеевой из деревни Церковище Усвятского района. На видео, которое посмотрела Монеточка, Ольга Сергеева пела песню «Ой, кумушки, кумитеся».

«Я слушала, как она поет эту песню. Это было записано на старую пленку. Кадры стирались, пачкались, звук был записан очень плохо - это похоже на то, как исчезают эти песни, которые никому не нужны. Песня «Кумушки» - моя попытка уцепиться за «ниточки» этого разлетающегося «свитера» русского фольклора», - рассказала Монеточка.

В новом альбоме Монеточки «Декоративно-прикладное искусство» (2020 год) также появилась песня с народными мотивами - «Тугие косы».

Певица Пелагея тоже неоднократно признавалась в особом отношении и любви к голосу и творчеству Ольги Сергеевой. В репертуаре исполнительницы есть несколько песен, которые сохранились и не исчезли благодаря усвятской знаменитости. В частности, все та же песня про кумушек.

Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Она пела в Союзе композиторов, давала сольные концерты в Ленинграде и часто выступала перед односельчанами. Ее голос звучит в фильмах Андрея Тарковского «Ностальгия» и Лидии Бобровой «Бабуся». Фирма «Мелодия» выпустила две ее пластинки. «Знак русского» — так определил песни Ольги Сергеевой Андрей Тарковский. Ежегодно на родине Ольги Сергеевой в Усвятском районе Псковской области проходит фольклорный фестиваль ее имени.