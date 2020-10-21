В Псковской области одна группа в детском саду закрылась на карантин из-за COVID-19
Из-за COVID-19 в Псковской области на карантин закрылась одна группа в детском саду. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Одна группа в детском саду закрылась на карантин из-за коронавируса. Еще две группы закрыты из-за ветрянки.
Из-за ОРВИ также закрыта одна школа в Великих Луках и один класс в образовательном учреждении Псковского района. Девять классов ушли на карантин из-за коронавируса.
Коронавирусом в Псковской области заразились 6805 человек, умерло 68.