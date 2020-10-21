Более четырех миллионов рублей выделяется ежегодно на отлов и содержание животных в Псковской области

20:10, 21 октября 2020, ПАИ

В Псковской области на отлов и содержание животных ежегодно из областного бюджета выделяется порядка 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 октября встретился с представителями зоозащитных общественных организаций региона.

В ходе беседы каждый из общественников рассказал главе региона о своей деятельности по отлову или содержанию бездомных животных, поделился планами развития приютов. Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы деятельности общественных организаций, рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в своей работе. Одна из самых острых, заметили активисты, нехватка финансовых средств.

В свою очередь Михаил Ведерников обратил внимание, что ежегодно из областного бюджета выделяется порядка 4,5 млн рублей на договоры на отлов и содержание животных, но часть средств, которая направляется муниципальным образованиям, остается неиспользованной. В связи с этим он отметил, что необходимо скорректировать систему распределения финансирования, что позволит эффективно использовать бюджетные средства. Кроме того, Михаил Ведерников поручил проработать вопрос направления финансирования на оплату договоров на отлов бездомных животных в начале календарного года, чтобы общественники могли оперативно приступить к работе.

Многие зоозащитники обратили внимание на недостаточное оснащение приютов, мест для содержания и передержки бездомных собак и кошек. Глава региона в свою очередь пообещал предусмотреть в региональном бюджете на следующий год средства для приобретения специализированного оборудования, в том числе для стерилизации бездомных животных. Губернатор также призвал общественников активнее принимать участие в региональных и федеральных грантовых конкурсах, что также позволит им успешно реализовывать различные проекты по созданию приютов, развитию их инфраструктуры.

Особое внимание было уделено вопросу недостаточного чипирования животных, что не позволяет должным образом идентифицировать собак и кошек. Председатель комитета по ветеринарии Вера Баданина рассказала, что на федеральном уровне готовится законопроект об обязательном чипировании домашних животных. В дальнейшем аналогичный документ может быть принят на региональном уровне. Она также проинформировала о запуске бесплатного электронного портала, где можно зарегистрировать животных, проходящих через приют. Вера Баданина также рассказала, что Псковская область вступила в федеральный пилотный проект чипирования, но работа в нем начнется с сельскохозяйственных животных.

В конце встречи зоозащитники поблагодарили губернатора за открытый диалог, готовность выслушать и разобраться в актуальных и наиболее острых для них вопросах.

«Как показывает практика, если вместе начинаем что-то делать, то все получается», – заметил Михаил Ведерников. В заключение губернатор поручил руководителю управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталье Плявинской обеспечить координацию взаимодействия между зоозащитниками и органами власти, а также провести рабочую встречу для выработки предложений по совершенствованию работы с безнадзорными животными в регионе. После соответствующей проработки они будут представлены губернатору для утверждения.

Губернатор вручил псковским зоозащитникам сертификаты на реализацию грантовых проектов.