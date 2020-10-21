Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области

22:51, 21 октября 2020, ПАИ

Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что новые очаги зафиксированы в Великолукской межрайонной больнице и в Псковском областном онкодиспансере. Михаил Ведерников отметил, что именно такие вспышки приводят к росту статистики в целом.

«Учитывая значительно возросшую нагрузку на систему здравоохранения, прошу соблюдать все профилактические меры в общественных местах и на работе», – написал губернатор.

За последние сутки коронавирус подтвердили ещё у 97 человек.