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Общество

Единой и понятной системы поддержки зоозащитных организаций до сих пор не существует – Михаил Ведерников

Фото Дарьи Хватковой.

«Единой и понятной системы поддержки зоозащитных организаций в Псковской области до сих пор не существует», – написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

21 октября глава региона встретился с представителями зоозащитных общественных организаций региона. Он отметил, что на встрече была выделена общая цель: выстроить системную и комфортную работу в сфере зоозащиты; наладить конструктивную обратную связь; создать подотчетные организации, которые прозрачно и корректно будут использовать все получаемые средства.

«Мы уже договорились скорректировать систему распределения финансирования, чтобы эффективно использовать бюджетные средства на договоры на отлов и содержание животных. Также предусмотрим на следующий год в региональном бюджете средства для приобретения специализированного оборудования, в том числе для стерилизации бездомных животных», – добавил губернатор.

Михаил Ведерников призвал организации участвовать активнее в региональных и федеральных грантовых конкурсах. «Это позволит успешно реализовывать социальные проекты создания приютов и развития их инфраструктуры», – отметил глава региона. Михаил Ведерников добавил, что он вручил сертификаты на сумму 250 тысяч двум зоозащитным организациям: АНЗО «Шанс» – на создание нового приюта, «Зоозащите» – на реализацию проекта «Друзей терять не надо».

«Благодарю участников за открытый диалог и выражаю искреннюю признательность за непростой труд», – заключил губернатор.

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