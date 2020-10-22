Михаил Ведерников поручил провести проверку по каждому случаю заражения медиков COVID-19

11:31, 22 октября 2020, ПАИ

По каждому случаю заражения медиков коронавирусом губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверку. Об этом он заявил во время селекторного совещания с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«По каждому очагу коронавируса проводятся служебные проверки, - отметил губернатор. – Что касается заболевших сотрудников, прошу руководителей медучреждений провести по каждому случаю глубокую проверку. Требуются выводы».

Михаил Ведерников добавил, что возникновение очага – это персональная ответственность руководителя учреждения.

«Это всегда служебная проверка со всеми вытекающими выводами, и я хочу еще раз напомнить, обратите, пожалуйста, внимание на соблюдение требований младшим и средним медперсоналом», - добавил глава региона, призвав провести занятия для персонала.

Губернатор отметил, что чаще всего очаги появляются из-за нарушения требований, которые прописаны в инструкции, а также требований Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили два новых очага коронавируса в медучреждениях.