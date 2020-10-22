В России нет необходимости возобновлять режим нерабочих дней – Путин

19:07, 22 октября 2020, ПАИ

В России нет необходимости возобновлять режим нерабочих дней, который вводился весной этого года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что России удалось с самого начала найти баланс мер по борьбе с COVID-19. В то же время Владимир Путин предупредил, что коронавирус еще не отступил и по-прежнему представляет серьезную угрозу.

25 марта Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Позже глава государства продлил объявленную в стране нерабочую неделю до 30 апреля, а затем продлил нерабочие дни в России до конца майских праздников.