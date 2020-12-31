Себежский сыровар Дмитрий Ершов занял первое место в номинации «Наша марка» премии «Народное признание – 2020»

18:58, 31 декабря 2020, ПАИ

Сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов занял первое место в номинации «Наша марка» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». Этот финалист получил 637 голосов на сайте ПАИ и 7 от жюри, набрав тем самым 932,68 балла.

На втором месте в номинации оказалась торговая марка «Деревня Соловьи» (564+3 жюри = 690,72), на третьем – Псковская швейная фабрика «Славянка» (207+4 жюри = 375,96).

Дмитрий Ершов родом из Москвы, в Себеже оказался случайно в 1998 году. Занялся производством сыров вместе с супругой в сентябре 2016 года. Ершовы съездили на курсы, затем начали варить сыр в домашних кастрюльках на обычной плите, а рецепты подбирали в Сети.

«Я сам сыр люблю с детства. Мой папа очень любил сыры со специфическим вкусом и запахом, называл их «вонючие». Это пристрастие впитал и я», – рассказывает сыровар.

Когда получился стабильный качественный результат, супруги решили, что можно выходить на новый уровень.

На сегодняшний день семейное дело набирает обороты и уже переросло в предпринимательское. Сыроварню знают за пределами Себежского района – продукция представлена в Пскове, Великих Луках, Москве и Санкт-Петербурге.

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.