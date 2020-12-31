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Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
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Общество

Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»

Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков, спасшие человека из вспыхнувшего в результате ДТП автомобиля, победили в номинации «Защита» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». Эти финалисты получили 551 голос на сайте ПАИ и 9 от жюри, набрав тем самым 1034,03 балла. 

На втором месте в номинации «Защита» оказались инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Березкин и Владислав Дмитриев, вызволившие человека из горящего автомобиля (783+2 жюри = 890,34), на третьем — полицейские из Острова Вадим Герасимов, Игорь Морозов, кинолог Яна Кислякова и её собака, спасшие заблудившегося в лесу человека (455+3 жюри = 616,01).

18 апреля на 19-м километре автодороги Печоры – Старый Изборск произошло столкновение двух легковых автомобилей. По счастливой случайности сразу после аварии на месте происшествия оказались сотрудники МО МВД России «Печорский» - старший оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Александр Волков и участковый уполномоченный полиции Иван Кекин.

Благодаря вовремя подоспевшим полицейским люди, оказавшиеся зажатыми в машинах, были спасены, поскольку произошло возгорание автомобиля «Рено». Оценив ситуацию, сотрудники поняли, что в машине установлено газовое оборудование, и приняли решение самостоятельно извлекать пострадавших. До приезда медиков полицейские оказывали участникам аварии первую помощь.

4 сентября в деревне Дубник Печорского района загорелся дом. На место пожара первыми прибыли участковые уполномоченные полиции Иван Кекин и Артур Александров, находившиеся в соседней деревне. Женщина, живущая по соседству с горящим домом, пояснила полицейским, что пыталась справиться с огнем сама, но у нее ничего не получилось, а в доме находится хозяин.

Участковые вынесли из огня хозяина-мужчину, оказали ему первую помощь, а затем организовали тушение пожара. Благодаря своевременным мерам человека и постройку удалось спасти. 

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.

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