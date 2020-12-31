Вокалистка Дарья Романова стала победителем в номинации «Талант» премии «Народное признание – 2020»

19:50, 31 декабря 2020, ПАИ

Юная вокалистка Дарья Романова из Опочецкого района победила в номинации «Талант» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». За неё проголосовали 1178 человек на сайте ПАИ и 9 членов жюри, тем самым она набрала 1963,43 балла.

В этом году Даша привезла очередную победу из Твери, где она представляла на суд жюри песню Эдит Пиаф на французском языке. Кроме этого, юной исполнительнице вручили диплом за лучшую постановку номера к композиции The Best. В коллекции Даши уже 11 Гран-при, в том числе из Китая и Франции.

Дарья Романова поёт и в народном стиле, и классику, и в эстрадном направлении, часто исполняет мировые хиты. Например, она дважды получила Гран-при за исполнение итальянской песни памяти Карузо.

За плечами у Дарьи участие в большинстве популярных вокальных конкурсов. Зимой прошлого года девочка со своим наставником Сергеем Духновским ездила в Белоруссию на Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Она стала дипломантом 1-й степени и получила бесплатный сертификат на недельную поездку в Ригу в декабре этого года для участия в конкурсе.

Второе место в номинации «Талант» занял гармонист Максим Петряшкин из Куньинского района (1037+3 жюри = 1298,81).

Третье место завоевал народный самодеятельный хореографический коллектив «Забава» из Великолукского района (694+2 жюри = 868,54).

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.