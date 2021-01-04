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Движение транспорта по мостам в Острове может быть дополнительно ограничено благодаря областному закону

Подвесные мосты в Острове. Фото ПАИ

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области намерен инициировать ограничения движения транспорта по мостам в Острове на основании регионального законодательства. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации заявил председатель комитета Вадим Нэдик, комментируя скандальное видео, на котором по цепным подвесным мостам в Острове едет автомобиль.

Технические характеристики мостов позволяют ездить по ним транспорту, отметил Вадим Нэдик, поэтому вопрос к водителю авто «больше из морально-этической сферы, это вызывающе дерзкий поступок». Он напомнил, что автомобили при необходимости подъезжают к храму Николая Чудотворца, расположенному на острове. «Полностью запретить проезд по мостам будет не совсем правильным. Есть особые случаи. К которым, безусловно, происходящее на видео не относится».

Сейчас движение транспорта по подвесным мостам в Острове ограничивается только ПДД, знаками «пешеходная зона». Дополнительные ограничения могут быть введены согласно закону Псковской области «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области», отметил Вадим Нэдик.

«Есть там статья 15 - ограничение или запрещение движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия федерального, регионального значения и в зонах охраны объекта культурного наследия федерального, регионального значения. В первый рабочий день мы намерены обратиться с представлением на имя губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова об ограничении движения транспорта по мостам в Острове», - сообщил председатель комитета.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как девушка за рулем легкового автомобиля проезжает по недавно отреставрированным подвесным мостам в Острове. Полиция проводит проверку и устанавливает местонахождения водителя, которому грозит административное наказание.

 

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