0
12:50
О преображении нацпарка «Себежский», новых музеях и биостанции — в интервью с Надеждой Подоплёкиной
12:47
Что ждет сферу ЖКХ в новом году — Сергей Грахов об итогах и новых подходах
12:37
Подрядчики рассказали, сколько сыпят соли на квадратный метр дороги в Пскове
12:12
Более 50 новых автобусов вышли на линии в Псковской области
12:01
Более трёх тысяч блинов съели туристы в Изборске на новогодних каникулах
11:50
В лесном квартале в Себеже появится обновленная рекреационная зона
11:19
Поедем на дальний кордон — ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплекиной
Еще новости
Общество

Руслана Рысцова: «Дновец» сохранил тираж и популярность

Руслана Рысцова

В День российской печати главные редактора районных газет поделились итогами года и рассказали, что им дал переход в ИД АНО «Медиа60».

Главный редактор газеты «Дновец» отметила, что переход произошел при таких условиях, благодаря которым читатели не заметили смены издателя. Однако одно изменение не осталось незамеченным – газета стала цветной.

«Вхождение в Издательский дом прошло аккуратно, без потрясений и потери читателей, - отметила Руслана Рысцова. – В этом – главное достижение уходящего года. Да и в этом году тоже сохранил тираж полностью».

13 января в России празднуется День печати. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов с праздником

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Что ждет сферу ЖКХ в новом году — Сергей Грахов об итогах и новых подходах
13 января 2021
Что ждет сферу ЖКХ в новом году — Сергей Грахов об итогах и новых подходах
Подрядчики рассказали, сколько сыпят соли на квадратный метр дороги в Пскове
13 января 2021
Подрядчики рассказали, сколько сыпят соли на квадратный метр дороги в Пскове
Более 50 новых автобусов вышли на линии в Псковской области
13 января 2021
Более 50 новых автобусов вышли на линии в Псковской области
Более трёх тысяч блинов съели туристы в Изборске на новогодних каникулах
13 января 2021
Более трёх тысяч блинов съели туристы в Изборске на новогодних каникулах
В лесном квартале в Себеже появится обновленная рекреационная зона
13 января 2021
В лесном квартале в Себеже появится обновленная рекреационная зона
Поедем на дальний кордон — ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплекиной
13 января 2021
Поедем на дальний кордон — ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплекиной
Кот митрополита Тихона Владыка показал подписчикам, с чего надо начинать утро
13 января 2021
Кот митрополита Тихона Владыка показал подписчикам, с чего надо начинать утро
Псковские теплосети объяснили, почему в мороз чаще происходят аварии
13 января 2021
Псковские теплосети объяснили, почему в мороз чаще происходят аварии

Идет загрузка...