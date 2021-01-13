Руслана Рысцова: «Дновец» сохранил тираж и популярность

10:41, 13 января 2021, ПАИ

В День российской печати главные редактора районных газет поделились итогами года и рассказали, что им дал переход в ИД АНО «Медиа60».

Главный редактор газеты «Дновец» отметила, что переход произошел при таких условиях, благодаря которым читатели не заметили смены издателя. Однако одно изменение не осталось незамеченным – газета стала цветной.

«Вхождение в Издательский дом прошло аккуратно, без потрясений и потери читателей, - отметила Руслана Рысцова. – В этом – главное достижение уходящего года. Да и в этом году тоже сохранил тираж полностью».

13 января в России празднуется День печати. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов с праздником.