Главный редактор газеты «Новая жизнь»: 2020 год добавил в нашу жизнь ярких красок

13:34, 13 января 2021, ПАИ

Главный редактор газеты «Новая жизнь» Усвятского района Анжелика Суурморо, подводя итоги 2020 года, отметила, что ушедший год добавил в жизнь ярких красок.

«2020 год помог понять, как важно заботиться и быть ближе друг к другу. И даже если быть ближе в полном смысле этого слова не получалось, соблюдая социальную дистанцию, работая и обучаясь дистанционно, то духовно мы стали едины», - рассказала главный редактор.

Анжелика Суурморо отметила, что на протяжении всего года читателей районной газеты волновали вопросы благоустройства, освещения, строительства, ремонта, дистанционного образования, льготного обслуживания.

«Что показательно, интерес к жизни Усвят не утратили и те, кто давно покинул район и проживает далеко за его пределами», - подчеркнула главный редактор, добавив, что они продолжают живо интересоваться жизнью малой родины, а также подсказывают решения проблем и радуются победам. Также Анжелика Суурморо выразила благодарность всем внештатным корреспондентам, которые отзывались на предложения о сотрудничестве с газетой.

Напомним, что 13 января в России празднуется День печати. С праздником журналистов поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.