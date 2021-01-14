Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове

17:55, 14 января 2021, ПАИ

Массовая вакцинация от коронавируса начинается в Псковской области — три тысячи доз вакцины «гам-ковид-вак» (больше известной по международному названию — Cпутник V) поступили в несколько медучреждений региона. Везде схема прививки одинаковая, главное — предварительная запись: в пандемию принципиально важно не допускать единовременного наплыва желающих.

В Пскове для записи надо звонить в уже успешно работающий кол-центр — звонки в нем принимают 6 операторов. В назначенное время вам предложат заполнить анкету, и если за последние две недели у вас не было контактов с заболевшими, симптомов ОРВИ, обострений хронических болезней — прививку делают сразу. В противном случае — дополнительные обследования, которые определит врач. После укола — не бояться возможных реакций организма.

Подробности кампании по вакцинации в Псковской области читайте здесь.