0
18:35
#Опросник ПАИ: Что вы ждёте от 2021 года?
17:59
Владислав Абрамов: Мы не экономим ни на себе, ни на людях
17:55
Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове
17:52
В связи с морозами порховскому зооприюту нужна помощь волонтеров
17:26
«В моих коллекциях есть и юг, и север» - Владимир Шульц о своем богатстве из морских раковин и камней
16:54
Как будет проходить вакцинация от COVID-19 в Псковской области — итоги совещания губернатора с медиками
16:31
Диджитал-зебра и киберпанк: реакция псковичей на первый проекционный пешеходный переход в городе
Еще новости
Общество

Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове

Массовая вакцинация от коронавируса начинается в Псковской области — три тысячи доз вакцины «гам-ковид-вак» (больше известной по международному названию — Cпутник V) поступили в несколько медучреждений региона. Везде схема прививки одинаковая, главное — предварительная запись: в пандемию принципиально важно не допускать единовременного наплыва желающих.

В Пскове для записи надо звонить в уже успешно работающий кол-центр — звонки в нем принимают 6 операторов. В назначенное время вам предложат заполнить анкету, и если за последние две недели у вас не было контактов с заболевшими, симптомов ОРВИ, обострений хронических болезней — прививку делают сразу. В противном случае — дополнительные обследования, которые определит врач. После укола — не бояться возможных реакций организма.

Подробности кампании по вакцинации в Псковской области читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ: Что вы ждёте от 2021 года?
14 января 2021
#Опросник ПАИ: Что вы ждёте от 2021 года?
Владислав Абрамов: Мы не экономим ни на себе, ни на людях
14 января 2021
Владислав Абрамов: Мы не экономим ни на себе, ни на людях
Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове
14 января 2021
Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове
В связи с морозами порховскому зооприюту нужна помощь волонтеров
14 января 2021
В связи с морозами порховскому зооприюту нужна помощь волонтеров
Диджитал-зебра и киберпанк: реакция псковичей на первый проекционный пешеходный переход в городе
14 января 2021
Диджитал-зебра и киберпанк: реакция псковичей на первый проекционный пешеходный переход в городе
Псковские клиенты Tele2 в праздники использовали на 44% больше дата-трафика, чем годом ранее
14 января 2021
Псковские клиенты Tele2 в праздники использовали на 44% больше дата-трафика, чем годом ранее
Застройщик-перфекционист — ПАИ-live c директором «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
14 января 2021
Застройщик-перфекционист — ПАИ-live c директором «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым
С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Псковом и Великим Новгородом
14 января 2021
С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Псковом и Великим Новгородом

Идет загрузка...