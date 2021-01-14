Как будет проходить вакцинация от COVID-19 в Псковской области — итоги совещания губернатора с медиками

16:54, 14 января 2021, ПАИ

14 января в администрации Псковской области состоялось первое в 2021 году большое совещание губернатора региона Михаила Ведерникова с медицинским сообществом области. На мероприятии обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе, а также работу поликлиник с обращениями и жалобами граждан. Кроме того, особое внимание на встрече уделили началу кампании по массовой вакцинации от коронавируса. Псковское агентство информации выделило самые главные моменты совещания.

В своей вступительной речи губернатор Михаил Ведерников заявил, что прививку от коронавируса уже сделали 188 жителей Псковской области. В начале января регион получил более трех тысяч доз, которые необходимо использовать для защиты жителей.

При этом Ведерников подчеркнул, что в рамках подготовки к вакцинации населения региона от коронавируса необходимо разработать понятный каждому алгоритм действий. «Всё должно быть понятно даже ребёнку: начиная от способа записаться на прививку, заканчивая всеми существующими противопоказаниями. Сегодня мы должны детально проработать всю цепочку, чтобы оперативно распространить алгоритм через СМИ и соцсети», - сказал Ведерников.

Кроме того, он заявил, что сейчас в Псковской области уже функционируют восемь пунктов вакцинации от коронавируса.

Далее губернатор поблагодарил врачей за труд в новогодние праздники, а жителей региона – за ответственность.

Следующий важный вопрос, на котором остановился Михаил Ведерников, касался проблем с организацией приема граждан в Псковской городской поликлинике. По поручению губернатора в подразделениях медучреждения была проведена проверка. Такая же инспекция ожидает и поликлинику в Великих Луках, где на работу медучреждения тоже поступает огромное количество жалоб от населения. Ведерников призвал медиков организовать отработку всех обращений граждан, добавив, что регион достойно отработал все вызовы ушедшего года.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своем докладе на совещании рассказала, что в Псковской области под наблюдением из-за коронавируса находятся более 10 тысяч человек. Помимо этого, она назвала категории граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса в приоритетном порядке.

Заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко заявила о 1156 лицах в регионе, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Они также находятся под контролем. По словам замглавного санитарного врача, в Псковской области во всех возрастных группах зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом.

И. о. главврача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медработниками региона рассказал, что 4, 5 и 8 января этого года врачи медучреждения выезжали к пациентам по 400 раз в сутки.

Выступая с докладом, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина заверила о возможности вакцинации от коронавируса в регионе всех желающих. По ее словам, вакцинация против COVID-19 приобретает массовый характер, поэтому в регион поступят дополнительные партии вакцины. Кроме того, она рассказала, где жители региона могут сделать прививку от COVID-19.

По словам главного врача Псковской межрайонной больницы Елены Уткиной, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 больница работала без выходных. В частности, 110 коек были перепрофилированы под инфекционные.