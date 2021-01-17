Вера Емельянова поблагодарила Псковскую епархию за тесты на COVID-19

13:03, 17 января 2021, ПАИ

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова поблагодарила Псковскую епархию за передачу региону экспресс-тестов на COVID-19, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наша благодарность безмерна. Мы чувствуем огромную ответственность вместе с вами за то, как мы переживём пандемию. Спасибо за ваши благие дела, за добрые слова и вашу благодарственную помощь», – обратилась первый заместитель губернатора к представителям духовенства.

Напомним, 17 января митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил сотрудникам администрации региона 15 тысяч тестов для определения иммуноглобулинов IgM и IgG у воспитанников и сотрудников домов престарелых, детских домов и интернатов, а также в учреждениях здравоохранения.

В ближайшее время Псковская епархия передаст ещё одну партию экспресс-тестов на наличие антител к COVID-19 для социальных и медицинских учреждений Псковской области.