До -33 градусов опустилась температура воздуха в Бежаницах

13:18, 18 января 2021, ПАИ

В Бежаницах до -33 градусов опустилась температура воздуха, пишет газета «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

В прошедшие морозные дни минимум был зафиксирован в Бежаницах. В Пскове минимальная температура была -21 градус.

По словам Талы Нещадимовой, морозы не были аномальными для региона. Следующее похолодание в Псковской области прогнозируется с 25 января. Днем температура воздуха составит от -13 до -5 градусов, ночью до -15 градусов.

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