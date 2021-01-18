В Усвятском районе сняли запрет выхода на лёд водоёмов

15:46, 18 января 2021, ПАИ

Запрет выхода на лёд водоёмов сняли в Усвятском районе с 15 января, пишет «Псковская правда».

Ранее уже был снят запрет на посещение водоёмов в Великих Луках и Пскове. По самому крупному водоёму региона — Псковско-Чудскому озеру отмены запрета выхода на лёд пока не было, поскольку там наблюдается большое количество промоин, что создает угрозу для жизни людей.

При этом выезд транспорта на лёд водоёмов в регионе запрещен круглогодично. На подъездах к Псковско-Чудскому озеру продолжают работать временные посты МЧС и ГИБДД в Неёлово и Солоново, на которых до граждан под роспись доводится информация о действующем запрете, а также вручается памятка.