0
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18:13
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
18:03
Набор противопоказаний при прививке от COVID-19 перечислила псковский специалист
18:00
Пункт вакцинации от COVID‑19 – ПАИ-live с Надеждой Рагозиной
16:07
На 100% израсходована поставленная в Псковскую область вакцина от гриппа
15:46
В Усвятском районе сняли запрет выхода на лёд водоёмов
15:26
Главную ёлку Пскова будут охранять два кота
Еще новости
Общество

В Усвятском районе сняли запрет выхода на лёд водоёмов

Фото ПАИ

Запрет выхода на лёд водоёмов сняли в Усвятском районе с 15 января, пишет «Псковская правда».

Ранее уже был снят запрет на посещение водоёмов в Великих Луках и Пскове. По самому крупному водоёму региона — Псковско-Чудскому озеру отмены запрета выхода на лёд пока не было, поскольку там наблюдается большое количество промоин, что создает угрозу для жизни людей.

При этом выезд транспорта на лёд водоёмов в регионе запрещен круглогодично. На подъездах к Псковско-Чудскому озеру продолжают работать временные посты МЧС и ГИБДД в Неёлово и Солоново, на которых до граждан под роспись доводится информация о действующем запрете, а также вручается памятка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
18 января 2021
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
Набор противопоказаний при прививке от COVID-19 перечислила псковский специалист
18 января 2021
Набор противопоказаний при прививке от COVID-19 перечислила псковский специалист
Пункт вакцинации от COVID‑19 – ПАИ-live с Надеждой Рагозиной
18 января 2021
Пункт вакцинации от COVID‑19 – ПАИ-live с Надеждой Рагозиной
На 100% израсходована поставленная в Псковскую область вакцина от гриппа
18 января 2021
На 100% израсходована поставленная в Псковскую область вакцина от гриппа
В Усвятском районе сняли запрет выхода на лёд водоёмов
18 января 2021
В Усвятском районе сняли запрет выхода на лёд водоёмов
Главную ёлку Пскова будут охранять два кота
18 января 2021
Главную ёлку Пскова будут охранять два кота
Запрет выхода людей на лёд отменили в Пскове
18 января 2021
Запрет выхода людей на лёд отменили в Пскове

Идет загрузка...