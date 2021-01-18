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Общество

Что ни в коем случае нельзя делать с крещенской водой

Газета «Псковская провинция» поделилась с читателями правилами забора и хранения святой Крещенской воды. Фото cheltv.ru

 

Считается, что вода, собранная в Крещение из любого источника, обладает целительными свойствами. Но крайне важно при этом соблюдать определённые правила. О них напомнили в паблике газеты «Псковская провинция». 

Основные правила:

1. Крещенскую воду стоит набирать не бездумно, а после участия в церковной службе или молитвы дома.

2. Категорически запрещается набирать святую воду в грязную тару. Это великое неуважение – набирать такую святыню в грязную посуду! Лучше всего набирать в баки или стеклянные банки. Но чаще всего набирают в пластиковые бутылки. Главное условие – тара должна быть чистой! Даже если вы взяли бутылку из-под лимонада – ополосните её.

3. Не стоит кощунствовать и брать для этого бутылки из-под водки или пива, особенно если на них остались этикетки.

4. Запрещается принимать крещенскую воду женщинам в критические дни.

5. Ни в коем случае не допустимо вечное хранение воды «про запас», если её принесли из храма один раз на Крещение по принципу «чтоб была в доме, потому что у всех есть». Это своего рода заточение святыни. Благодать святой воды не уменьшается, сколько бы она ни хранилась, а вот люди, не обращающиеся к святыне, окрадывают себя. Лучше всего не хранить воду, а делиться ею с близкими, соседями и друзьями.

6. Не стоит ставить святую воду в холодильник. Недопустимо и то, чтобы святая вода попала в сток.

7. Святую воду нельзя выливать в раковину или канализацию. Если вода испортилась, её необходимо вылить в реку или другой природный источник. Святую воду не выплёскивают на землю. Её выливают в «непопираемое» место, то есть в то место, по которому не ходят люди (не попирают ногами) и не бегают собаки. Можно вылить воду в реку, в цветочный горшок, в чистое место под деревом.

8. Принимая или отдавая крещенскую воду, ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться, сквернословить. От такого отношения она портится, теряет святость.

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