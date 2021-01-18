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Общество

Крещенский сочельник отмечается 18 января

18 января отмечается сочельник Крещения Господня, в который люди готовили себя к празднику постом. Как сообщает calend.ru, вечер назывался голодным: принято было есть только сочиво — особое кушанье из зерен, а также постную кашу, овощные блины и медовые оладьи.

Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

В давние времена зародился и обычай ходить в полночь на Крещение за водой на реку. Принеся воду домой, её сохраняли: говорили, что она может стоять в закрытом сосуде, не портясь, и имеет такие же чудесные свойства, что и крещенский снег.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад — что вызреет гречка, а метель — что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, метель в этот день означала и метель на Масленицу; сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», что означало, что овцы принесут большой приплод.

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