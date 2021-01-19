Подведены итоги кастинга на озвучку Котенка в новом «Ну, погоди!»

11:41, 19 января 2021, ПАИ

Роль Котенка в новом мультсериале «Ну, погоди!» озвучит юный москвич Эван Котляров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Союзмультфильма». В 2018 году мальчик снимался в шоу «Лучше всех» на Первом канале в качестве «самого юного психолога».

Всероссийский кастинг на озвучивание роли Котенка начался в конце ноября 2020 года. Участникам нужно было записать ролик с короткими фразами из сценария мультсериала и разместить в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» с хештегом #ХочувНуПогоди.

Всего на конкурс поступило более 1000 заявок, в лонг-лист вошли 185 профессиональных актеров и юных талантов. «Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа «Ну, погоди!» сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться «не в том месте не в то время», - рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Ещё 12 участников шорт-листа кастинга из Москвы, Георгиевска, Мурманска, Красногорска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Гаджиево и Воскресенска пополнят актерскую базу киностудии и смогут принять участие в других проектах.

В 2019 году «Союзмультфильм» приступил к работе над перезапуском легендарного мультсериала «Ну, погоди!». Он будет выполнен в технике 3D и останется в рамках жанра бессловесной гэговой комедии. Появятся новые персонажи. Роли Волка и Зайца озвучат популярные актеры и шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.