0
10:12
О графике и правилах проведения вакцинации от COVID-19 в Пскове – в интервью с Галиной Неваленной
10:08
Цветана, Сила и Дмитрий: какие имена дают псковичи своим детям
09:44
Почти 70 млн человек в мире вылечились от коронавируса
07:52
Емельян зимний наступил по народному календарю
22:47
Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки
22:02
Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»
21:40
По обращениям псковичей на улице Труда, 15 и на участке улицы Бастионной восстановлено уличное освещение
Еще новости
Общество

Цветана, Сила и Дмитрий: какие имена дают псковичи своим детям

Самые популярные и редкие имена для детей, рождённых в Псковской области в 2020 году, назвал председатель комитета юстиции региона Сергей Шерстобитов.

Как сообщает газета «Псковская правда», наиболее популярными именами для мальчиков в прошлом году были Максим, Александр, Михаил, Дмитрий и Кирилл. Девочек чаще всего называли София, Ксения, Мария, Анастасия и Виктория.

Самыми редкими именами, которые родители дали при регистрации мальчиков в Псковской области, были Аян, Сила, Ермак и Фома. Среди необычных женских имен оказались Ясна, Агафья, Акулина, Дорофея, Матрона, Весна, Параскева, Цветана.

Напомним, каждый новорожденный житель Псковской области получает подарок от региона. В прошлом году были вручены 5 тыс. 194 «Подарка новорожденному», в 2019-м – 4 тыс. 346. По данным на 17 января, в этом году их получили родители 99 малышей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Цветана, Сила и Дмитрий: какие имена дают псковичи своим детям
21 января 2021
Цветана, Сила и Дмитрий: какие имена дают псковичи своим детям
Почти 70 млн человек в мире вылечились от коронавируса
21 января 2021
Почти 70 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Емельян зимний наступил по народному календарю
21 января 2021
Емельян зимний наступил по народному календарю
Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки
20 января 2021
Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки
Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»
20 января 2021
Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»
По обращениям псковичей на улице Труда, 15 и на участке улицы Бастионной восстановлено уличное освещение
20 января 2021
По обращениям псковичей на улице Труда, 15 и на участке улицы Бастионной восстановлено уличное освещение
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
20 января 2021
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
20 января 2021
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса

Идет загрузка...