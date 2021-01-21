Цветана, Сила и Дмитрий: какие имена дают псковичи своим детям

10:08, 21 января 2021, ПАИ

Самые популярные и редкие имена для детей, рождённых в Псковской области в 2020 году, назвал председатель комитета юстиции региона Сергей Шерстобитов.

Как сообщает газета «Псковская правда», наиболее популярными именами для мальчиков в прошлом году были Максим, Александр, Михаил, Дмитрий и Кирилл. Девочек чаще всего называли София, Ксения, Мария, Анастасия и Виктория.

Самыми редкими именами, которые родители дали при регистрации мальчиков в Псковской области, были Аян, Сила, Ермак и Фома. Среди необычных женских имен оказались Ясна, Агафья, Акулина, Дорофея, Матрона, Весна, Параскева, Цветана.

Напомним, каждый новорожденный житель Псковской области получает подарок от региона. В прошлом году были вручены 5 тыс. 194 «Подарка новорожденному», в 2019-м – 4 тыс. 346. По данным на 17 января, в этом году их получили родители 99 малышей.