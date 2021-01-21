Юлия Высоцкая поделилась фото с венчания с Кончаловским в Троицком соборе

17:02, 21 января 2021, ПАИ

Фотографиями с венчания в Троицком соборе Псковского кремля поделилась актриса Юлия Высоцкая, пишет «Комсомольская правда».

В своем Instagram Высоцкая на днях разместила редкое фото с венчания, которое произошло 20 января 2019 года. Церемонию проводил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

На венчании присутствовали лишь самые близкие друзья пары. Был и родной брат режиссера Никита Михалков. Затем пара отправилась в Псково-Печерский монастырь.

Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал, что собор является исключительным местом, и на вопрос, почему решили обвенчаться именно в Пскове, ответил, что это личное.