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Юлия Высоцкая поделилась фото с венчания с Кончаловским в Троицком соборе

Фото с Instagram Юлии Высоцкой

Фотографиями с венчания в Троицком соборе Псковского кремля поделилась актриса Юлия Высоцкая, пишет «Комсомольская правда».

В своем Instagram Высоцкая на днях разместила редкое фото с венчания, которое произошло 20 января 2019 года. Церемонию проводил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

На венчании присутствовали лишь самые близкие друзья пары. Был и родной брат режиссера Никита Михалков. Затем пара отправилась в Псково-Печерский монастырь.

Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал, что собор является исключительным местом, и на вопрос, почему решили обвенчаться именно в Пскове, ответил, что это личное.

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