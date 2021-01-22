Изменится расписание поездов из Псковской области в Москву и обратно

18:21, 22 января 2021, ПАИ

Расписание поездов из Псковской области в Москву изменится в связи с закрытием столичного Рижского вокзала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Теперь поезд дальнего следования Москва — Великие Луки будет приезжать на Белорусский вокзал. Состав будут ходить через Вязьму, Осугу. Изменится также номер поезда – с 661/662 на 61/62.

С 1 марта поезд № 61/62 Москва – Великие Луки будет отправляться из Великих Лук в 19:55 (вместо 20:57) и прибывать в Москву в 7:23 (вместо 6:49). Отправление из Москвы – в 21:13 (вместо 21:41), прибытие в Великие Луки – в 7:50 (вместо 7:02).

Поезд № 63/64 Москва – Псков будет отправляться из Пскова в 13:54 (вместо 15:15) и прибывать в Москву в 7:23 (вместо 6:49). Отправление из столицы — в 21:13 (вместо 21:41), прибытие в Псков — в 13:49 (вместо 12:10).

На станциях Вязьма и Ржев поезда будут менять локомотивы и направления. Поезда 61/62, 63/64 будут увязаны в общий оборот с поездом 677/678 Петербург – Великие Луки.

Кроме того, поезд Москва – Великие Луки значительно увеличивает время в пути и длину маршрута, но при этом переводится из пассажирских в разряд скорых. В связи с этим возможен пересмотр тарифов.

В последний раз со старым расписанием и маршрутом поезд № 64/63 Псков – Москва отправится из Пскова 23 февраля, из Москвы – 26 февраля. А поезд № 661/662 Москва – Великие Луки отправится из Москвы 24 февраля, из Великих Лук – 25 февраля.

Также на Рижский вокзал прибывал поезд № 55/56 Москва – Гомель, который сейчас не ходит из-за закрытых границ. Как будет ходить поезд № 1/2 Москва – Рига, также станет известно после открытия границ. Предварительно возможно его отправление либо с Белорусского, либо с Ленинградского вокзала.

Ранее сообщалось, что в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 19 января по 20 апреля 2021 года (за исключением 23 февраля) по вторникам отменяется курсирование поезда № 010Ч, следующего по маршруту Псков – Москва.

Отметим, что в начале декабря 2020 года экскурсию на поезде из Москвы в Псков продавали за 855 тысяч рублей.