Дмитрий Марков показал малоизвестные граффити в Пскове
Малоизвестные граффити в Пскове показал псковский фотограф Дмитрий Марков. Фотографию он разместил в своём Instagram-аккаунте.
Под опубликованным постом фотограф написал: «Выживут только художники».
Ранее псковский фотограф дал интервью Юрию Дудю. После этого благотворительные организации «Росток» из Псковской области и «Ночлежка» из Костромской области получили около трёх миллионов рублей.
Дмитрий Марков сделал своё тревел-шоу, в съёмках которого обещал помочь губернатор Псковской области Михаил Ведерников.