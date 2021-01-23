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Общество

Дмитрий Марков показал малоизвестные граффити в Пскове

Малоизвестные граффити в Пскове показал псковский фотограф Дмитрий Марков. Фотографию он разместил в своём Instagram-аккаунте.

Под опубликованным постом фотограф написал: «Выживут только художники».

Ранее псковский фотограф дал интервью Юрию Дудю. После этого благотворительные организации «Росток» из Псковской области и «Ночлежка» из Костромской области получили около трёх миллионов рублей.

Дмитрий Марков сделал своё тревел-шоу, в съёмках которого обещал помочь губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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