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Общество

Ведерников назвал низким поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал низким и подлым поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

«Опасения, что в незаконных акциях будут активно использовать детей, находят подтверждение, – добавил глава региона. – Организаторы устраивают провокации и стычки с полицией, прикрываясь школьниками. Очень низкий и подлый поступок».

Михаил Ведерников призвал родителей убедиться, что дети находятся дома и в безопасности.

Ранее полиция предупреждала об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Призыв к участию в таких акциях является серьёзным правонарушением.

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