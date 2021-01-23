Ведерников назвал низким поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях

12:15, 23 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал низким и подлым поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

«Опасения, что в незаконных акциях будут активно использовать детей, находят подтверждение, – добавил глава региона. – Организаторы устраивают провокации и стычки с полицией, прикрываясь школьниками. Очень низкий и подлый поступок».

Михаил Ведерников призвал родителей убедиться, что дети находятся дома и в безопасности.

Ранее полиция предупреждала об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Призыв к участию в таких акциях является серьёзным правонарушением.