Ведерников назвал низким поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал низким и подлым поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.
«Опасения, что в незаконных акциях будут активно использовать детей, находят подтверждение, – добавил глава региона. – Организаторы устраивают провокации и стычки с полицией, прикрываясь школьниками. Очень низкий и подлый поступок».
Михаил Ведерников призвал родителей убедиться, что дети находятся дома и в безопасности.
Ранее полиция предупреждала об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Призыв к участию в таких акциях является серьёзным правонарушением.