5298 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

13:43, 24 января 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 298 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 16, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 399 случаев), на третьем – Псковский район (2 423 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 28 565 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 16 313 пациентов, 121 человек умер.