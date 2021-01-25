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Общество

Печь караваи и наблюдать за погодой советует сегодня народный календарь

25 января православная церковь почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке, пишет calend.ru.

Второе, более древнее, название праздника — Бабий кут. На Руси так назывался бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.

Для этого дня также существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шёл снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

25 января отмечается также Татьянин день – главный праздник студентов. Ведь именно этот день стал днём рождения Московского университета, «откуда есть пошло» российское студенчество.

Сегодня студенты будут отмечать свой праздник шумно и весело. Так, студентов Псковского государственного университета ждут соревнования по лапте и регби, онлайн-лекции и мастер-классы, ночное катание на коньках и зимний open-air.

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