Какими будут Дни пушкинской поэзии и русской культуры в 2021 году

16:32, 29 января 2021, ПАИ

О том, какими будут Дни пушкинской поэзии и русской культуры в 2021 году, рассказал главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

«Мы презентовали проект этого праздника, и губернатор Михаил Ведерников его одобрил», – подчеркнул спикер.

В рамках праздника планируется полноценная театральная постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин». Как отметил Хондзинский, это является первой оперной постановкой в регионе.

«Традиция проведения этого мероприятия на поляне в Михайловском незыблема, там будет установлена большая сцена, на которой будет происходить постановка», – добавил спикер.

Постановка будет полноценной – с декорациями, костюмами. Кроме того, техническая часть постановки планируется таким образом, чтобы можно было перенести её на сцену большого концертного зала.

«Если каждый год нам удастся выпускать по одной опере, у нас наберется театральный репертуар филармонии, – отметил Николай Хондзинский. – Тогда можно будет уже закладывать камень в постройку театра оперы и балета на Псковской земле».