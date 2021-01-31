Один очаг коронавируса остаётся активным в Псковской области

13:39, 31 января 2021, ПАИ

Ещё один очаг коронавируса в Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора – Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщает официальный Telegram-канал регионе.

Всего в Псковской области остаётся действующим один очаг в отделении временного пребывания в Дедовичской районной больнице.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ещё один житель Псковской области умер от коронавируса. Таким образом, в регионе общее число умерших от этого заболевания достигло 132 человек. Коронавирус подтверждён ещё у 165 псковичей, выздоровели 83 человека.