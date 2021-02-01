Медучреждения Псковской области начнут возвращаться к плановому режиму работы

08:05, 01 февраля 2021, ПАИ

Часть медицинских учреждений Псковской области будет возвращаться к плановому режиму работы, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. По его словам, это связано со снижением нагрузки на систему здравоохранения региона.

Напомним, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 168 человек. Зарегистрировано 115 новых случаев заболевания. Количество летальных случаев увеличилось и достигло 132.

На данный момент в Псковской области проведено 248 777 исследований на коронавирус, в том числе 616 - за прошедшие сутки.