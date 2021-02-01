400 кубометров снега вывезли в Пскове за выходные

15:45, 01 февраля 2021, ПАИ

За выходные в Пскове вывезли порядка 400 кубометров снега. Об этом рассказал заместитель начальника псковского управления городского хозяйства Александр Грацкий во время выезда главы администрации города Александра Братчикова по содержанию дорог 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если поступали обращения граждан по поводу расчистки дорог, то уборочная техника оперативно направлялась», - отметил Александр Грацкий.

От снега чистили не только дороги, но и мосты с тротуарами. Ранее о технологии уборки снега в Пскове рассказала заместитель главы администрации города Елена Жгут. По состоянию на конец января 2021 года в Пскове вывезли половину объёма снега, заложенного в контракте.