В три раза снизилась заболеваемость COVID-19 в Псковской области

15:26, 03 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области в 3,2 раза снизилась заболеваемость коронавирусом за пять недель нового года. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Нестерук отметил, что Псковская область находится на 11 месте в относительных цифрах среди 85 регионов, а по Северо-Западу на пятом месте, уступая Санкт-Петербургу, Карелии, Мурманской и Архангельской областям.

За последние сутки коронавирус в регионе подтвердился у 101 человека, выздоровели ещё 233 человека. Количество умерших от COVID-19 достигло 139.