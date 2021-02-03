248 случаев завоза коронавируса установлено в Псковской области

15:40, 03 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области установлено 248 случаев завоза коронавируса из-за предела региона. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Главный санитарный врач региона отметил, что в 20 975 случаев заражение произошло из-за контакта с ранее заболевшим.

В Псковской области снизилась заболеваемость коронавирусом и внебольничными пневмониями.